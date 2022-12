Muere la cantante Christine McVie, a los 79 años

"Le pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia en este momento extremadamente doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y un músico venerado que fue amado universalmente. DEP Christine McVie", escribieron en un comunicado.

La agrupación de la que formó parte, Fleetwood Mac, lanzó un comunicado donde homenajearon a la cantante.

"No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Ella era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida. Era la mejor música que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Tuvimos tanta suerte de tener una vida con ella.

"Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los maravillosos recuerdos que tenemos. Ella será muy extrañada".

McVie nació el 12 de julio de 1943 en Bouth, en el Distrito de los Lagos de Inglaterra. Su padre era concertista de violín y profesor de música en la escuela primaria. Comenzó a estudiar piano a los 11 años.

Asistió a la escuela de arte en la ciudad de Birmingham, Midlands; comenzó a cantar y tocar en Chicken Shack, una banda de blues/R&B de Stourbridge. Se unió a Fleetwood Mac en 1970 después de contraer matrimonio con el bajista John McVie.

A pesar de su historia llena de altibajos, Fleetwood Mac se convirtió en una de las bandas de rock más conocidas de las décadas de 1970 y 1980, integrada por Mick Fleetwood, Christine y John McVie, así como por Lindsey Buckingham y Stevie Nicks.

Sus canciones más conocidas incluyen "Dreams", "Go Your Own Way" y "Everywhere".

McVie murió dos años después de que el cofundador de Fleetwood Mac, Peter Green, falleciera a la edad de 73 años.