Muere Jerry Lee Lewis, pionero del rock ´n´ roll

Jerry Lee Lewis, el indomable pionero del rock ´n´ roll cuyo escandaloso talento, energía y ego colisionaron en canciones como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin´ Goin´ On" y mantuvo una carrera envuelta en escándalos personales, murió el viernes por la mañana. Tenía 87 años.