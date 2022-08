Dedica emotivo mensaje

Amparo Serrano, la diseñadora y creadora de Distroller, quien falleció el viernes a los 57 años de edad, tuvo pasado artístico como cantante, de la mano de Mimí e Ivonne, integrantes del grupo Flans, antes que éste se formara.

Ilse, actual integrante, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, en el que le agradeció por ser responsable de que entrara a la agrupación que le cambió la vida y recordó su buen sentido del humor.

"Preciosa @amparinserrano. Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian al que me estaban invitando a hacer una prueba...¿Flans ? Marian me mostraba los pilotos del programa de Flans en videocasete y sí, eran puros chistes locales, pero con los tuyos me atacaba de la risa", se lee al inicio de su mensaje.