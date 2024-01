Muere Adan Canto, actor mexicano de "Designated Survivor"

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor mexicano Adan Canto, conocido por su participación en series como "Designated Survivor", "The Following", "The Cleaning Lady", y "Narcos", falleció tras luchar contra el cáncer, tenía a los 42 años.

De acuerdo con reportes de medios internacionales como "Variety", el actor padecía cáncer de apéndice, nació en Ciudad Acuña, Coahuila, su carrera la inició a temprana edad en la música, escribió canciones para varios programas de televisión y películas mexicanas y, finalmente, subió al escenario en una adaptación de "Todo sobre mi madre" de Pedro Almodóvar.

Su primer papel televisivo fue en "Estado de Gracia" en 2009. La mayor parte de su carrera la desarrolló en Estados Unidos. Uno de sus proyectos más sonados fue su papel de Sunspot en "X-Men Days of Future Past" (2014) o el de Desi en el filme protagonizado por Halle Berry en 2020, "Bruised".

La última foto de Adan Canto

En 2022, Adan Canto celebró el Día del Padre con una emotiva foto familiar, en ella aparece con sus dos hijos y su esposa, la también actriz y escritora Stephanie Canto. "¡Feliz día del padre! He sido bendecido con el mío", escribió.

Además de publicar sobre su vida laboral, el actor solía compartir momentos familiares muy especiales, como el nacimiento de su segundo hijo, también ocurrido en 2022.

"Welcome Eve Josephine Canto! Gracias Padre por el regalo de la vida. Y para la familia más preciosa que podría haber soñado ser digna de", escribió para acompañar una fotografía en la que luce feliz por la llegada de su hijo.