Lohan, Rapp y Rice asisten a la premiere de la nueva "Mean Girls"

Lohan, la estrella de la película original de 2004, se reunió con Tina Fey, quien escribió el guion de la película clásica, el espectáculo de Broadway inspirado en ella y esta nueva adaptación, y posó en la alfombra rosa con la actriz Angourie Rice, quien interpreta a la nueva Cady Heron,.

"Fue una película increíble en la cual trabajar cuando la hice, y no puedo esperar a ver esta nueva versión. Creo que será maravillosa", dijo Lohan a The Associated Press.