Mon Laferte crece en su independencia

Aunque Mon Laferte ha llenado recintos tan importantes como el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional, la cantautora tiene claro que aún está lejos de su tope y le quedan muchas metas por cumplir, motivo por el que no dudó en volver a la independencia.

Después de años bajo el sello de Universal Music, la intérprete de "Tu Falta de Querer" consideró que la relación con la disquera ya no le daba para crecer a ninguna de las partes, por lo que tuvieron una amistosa separación.

El retorno a trabajar por su cuenta pinta bien para la chilena naturalizada mexicana, quien acaba de estrenar sencillo, "Obra de Dios", y alista una gira internacional para este año, Autopoiética Tour, después de un 2023 con sólo un par de conciertos.

SIN QUEJARSE

"Universal fue mucho aprendizaje, algo que necesitaba en ese momento, ahora estoy en buscar alternativas distintas. Más allá del tamaño de los venues donde tocas, para mí es importante el crecimiento como artista", afirmó la cantante, en conferencia de prensa.

"Me emociona mirar hacia atrás y ver que con cada proyecto he ido evolucionando. Trato de escribir mejor, tener mejor pluma, ser mejor productora, poner una puesta en escena en el escenario. El crecimiento es en general, si eso me lleva a tocar a lugares más masivos, no me quejo".

La primera parte de la gira incluye presentaciones en Monterrey el 8 de marzo, el 20 en Guadalajara y el 21 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México; después visitará Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Perú y distintas ciudades de Estados Unidos.

A nivel creativo, Laferte está llena de ideas, por lo que su disco más reciente, Autopoiética, se nutrió de conceptos religiosos, biológicos y poesía en ritmos que van del bolero, cumbia, salsa o electrónica, por lo que planea un espectáculo complejo.

UN DESAFÍO

"No es fácil contar todo eso, ha sido un desafío técnico, pero el espíritu de la música para mí es lo mismo. Mis canciones son declaraciones de principios de lo que estoy sintiendo en el momento, cuento mi historia de la manera más honesta y real posible", aseguró.

Entre sus ideas también estuvo sacar el video de "Pornocracia", en el que sin imágenes explícitas, con ella totalmente vestida, se insinúa que un hombre le practica sexo oral,lo que causó polémica.