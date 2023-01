La canción con la que Miley Cyrus destronó a Shakira

Shakira se convirtió en todo un fenómeno con el pegajoso tema que habla de algunos asuntos mediáticos tras su separación con el exfutbolista Gerad Piqué, además que fue nombrado como el "más grande debut en la historia de la música en español" por la plataforma, sin embargo, pareciera que Cyrus se tomó en serio la letra de la famosa, pues las mujeres "ya no lloran, las mujeres facturan".

El sencillo de la ex actriz de Disney consiguió superar las 11 millones 327 mil 164 reproducciones de Shakira, ya que hasta el momento cuenta con 15 millones, 768 mil 832 reproducciones.

"Flowers" fue catalogado por algunos medios estadounidenses como una "venganza hacia su ex", sin embargo, es más suave que la de la barranquillera.

"No quería dejarte, no quería mentir, comencé a llorar pero luego recordé. Yo me puedo comprar flores", interpreta la cantante.

El tema salió a la luz durante el cumpleaños 33 de Liam que se celebró el pasado 13 de enero.

Aunado al éxito de la estadounidense también sacó el nuevo álbum: "Endless Summer Vacation" con el que anunciaría una nueva etapa de amor propio.

"Flowers" trata sobre el empoderamiento y la madurez emocional, además de algunas referencias de su separación con Liam que se dio en 2020, a tan solo 8 meses de que celebraran su boda. El famoso fue su pareja por más de 10 años.

El tema también responde a algunos versos de "When I was your man" de Bruno Mars, una canción que disfrutaba el actor y que también sonó en el día más importante de sus vidas.

"Debí comprarte flores y tomar tu mano", se escucha en el tema de Mars, mientras que Miley respondería "Yo puedo comprarme flores, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que tú puedes".

Incluso se escucha un fragmento sobre la casa que tenían en Malibú y sufrió un incendio: "estuvimos bien hasta que ya no, construimos un hogar y lo vimos quemarse".