Dedica Miley Cyrus canción a Sinéad O'Connor tras conflicto

CIUDAD DE MÉXICO .-Miley Cyrus recordó su conflicto con Sinéad O'Connor, quien la había criticado por su video musical de "Wrecking Ball", y le dedicó uno de sus más recientes temas.

"Dios bendiga a Sinead O'Connor, de verdad, con toda seriedad", dijo Cyrus, de 30 años, tras interpretar "Wonder Woman".

En 2020, O'Connor había criticado a Cyrus por aparecer desnuda en el videoclip de "Wrecking Ball", asegurando que era resultado de la explotación por parte de los hombres que rodeaban a la ex chica Disney.

"Me preocupa mucho que quienes te rodean te hayan hecho creer, o te hayan animado a creer, que de alguna manera es 'cool' estar desnudo y lamiendo mazos en tus videos. De hecho, se da el caso de que oscurecerás tu talento al permitir que te proxeneten, ya sea en el negocio de la música o tú mismo haciendo el proxenetismo", escribió O'Connor en una carta abierta.

En respuesta, Miley se burló de Sinead comparándola con Amanda Bynes, esto en referencia a las enfermedades mentales que padecía la cantante irlandesa; "antes de Amanda Byneshabía", contestó Cyrus, en ese entonces.

No obstante, la protagonista de Hannah Montana dijo este jueves que a esa edad no entendía el estado mental en el que se encontraba la intérprete de "Nothing Compares to You".

"Esperaba que hubiera controversia y reacciones negativas, pero no esperaba que otras mujeres me menospreciaran o se volvieran contra mí, especialmente mujeres que habían estado en mi posición antes.

"Fue entonces cuando recibí una carta abierta de Sinead O'Connor, y no tenía idea del frágil estado mental en el que se encontraba, y yo también tenía sólo 20 años, así que realmente no podía entender mucho las enfermedades mentales", aseguró en el especial Endless Summer Vacation: Continued (Backyard Sessions).