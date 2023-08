Intentará Atlas agresividad al ataque

GUADALAJARA, Jalisco .-Atlas regresa este sábado a la cancha del Estadio Jalisco luego de una semana de ausencia.

Tras haberse revisado el césped y que la Liga MX dio luz verde al juego, luego de los estragos de las lluvias de la semana pasada, Atlas recibe mañana a las 17:00 horas al Toluca en busca de retomar el camino y sumar 3 puntos.

Por lo pronto, Atlas cuenta con cinco unidades que lo ubican en el décimo lugar.

El técnico del Atlas, Benjamín Mora se ilusiona con la vuelta a casa luego de haber empatado con América la semana anterior, y aspira a doblegar al Toluca que cuenta también con 5 puntos, pero colocado en la posición 11.

En su análisis, Benjamín Mora tratará de que su Atlas sea más frontal ante el eventual escenario de ponerse al frente y no replegar líneas como ha sucedido en partidos recientes.

"Me parece normal que un equipo que se ponga al frente tenga la intención de cuidar el marcador, proteger el gol o los goles anotados antes del rival, no es una disposición táctica en forma, nosotros tenemos la idea de seguir intentando y cuidar el marcador desde el potencial ofensivo, tratando de ser verticales, pero hay rivales distintos, nos han tocado rivales poderosos, nosotros venimos a nuestro campo a reordenarnos.

"Pretendemos ser poco predecibles, utilizar variantes, ha coincidido que nos mostremos sólidos en la protección de nuestro arco, pero trabajamos en ser agresivos en la valentía y proteger el marcador en campo rival. Es una coincidencia, no obedece a un sistema", dijo hoy el técnico del Atlas, Benjamín Mora.

En cuatro partidos disputados en la Liga MX, Benjamín Mora no ha podido repetir un cuadro debido a los constantes cambios en el equipo ya sea por salidas como las de Julián Quiñones, Julio Furch y Ozziel Herrera, o por lesiones como el caso de Mateo García.

Pero para el entrenador del Atlas, nada justifica el no tener mejores números.

"Nosotros no tenemos pretexto para no ir por los resultados positivos, siempre he estado ilusionado para que todo funcione como queremos, los jugadores están tratando de adaptarse al sistema y tratando de llegar al nivel individual óptimo, tengo la certeza de que el equipo jugará mejor en el semestre pasado, el equipo ha tenido momentos importantes, pero no nos vamos a detener un segundo a pensar que, si no tenemos plantel completo, jugamos como podemos y con lo mejor que tenemos", indicó.

Uno de los jugadores en los cuales la afición deposita sus esperanzas como el elemento que marcará la diferencia en Atlas es Jordy Caicedo; pero Benjamín Mora va con calma.

"Yo no tengo expectativas más las que él me entrega, lo vamos a potenciar para que esté en Selección Nacional, él tiene una disposición inmensa, él va a tener el rendimiento positivo en base a los compañeros que lo ayuden a generarlo, tengo mucha seguridad de que será un jugador con mucha calidad que nos va a ayudar en el ataque".

Finalmente, Benjamín Mora confirmó que Mateo García no será tomado en cuenta ya que no se ha recuperado al 100 por ciento la molestia en el aductor del muslo derecho.