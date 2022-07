La señala de ´cazafortunas´

Durante una entrevista con el canal británico Talk TV, el histrión aseguró que vivió una situación similar a la estrella de Piratas del Caribe.

"Una vez estuve en una situación en la que me culparon por algo que no hice. Me costó varios proyectos en el cine durante varios años, me costó una mala reputación y finalmente salió la verdad", señaló Rourke, de 69 años.

Mickey Rourke y Johnny Depp trabajaron juntos en la película dirigida por Robert Rodríguez, Érase Una Vez en México (2003).

SE SINTIÓ MAL

Pese a no tener una relación muy íntima, Rourke dijo que se sintió mal "por alguien que está tratando de ser derribado por una cazafortunas".

Por otra parte, el ex boxeador también criticó a Tom Cruise como "irrelevante" tras su reciente éxito en la película Top Gun: Maverick.

"Eso no significa una mierda para mí", expresó Rourke. "(Tom Cruise) ha estado haciendo el mismo papel durante 35 años. No le tengo ningún respeto.

"Cuando veo trabajar a Al Pacino o Christopher Walken, o los primeros trabajos de De Niro y Richard Harris y Ray Winstone, ese es el tipo de actor que quiero ser".