Santa Fe Klan exige ver a su hijo

Por: El Universal

Enero 11, 2025 -

Los problemas entre Maya Nazor y Santa Fe Klan, por la crianza de su hijo Luka, se han agudizado ahora que el músico señala que la joven le pone restricciones para visitar al pequeño, pese a la exorbitante suma que recibe mensualmente para los gastos del menor. La influencer confía que, si toma medidas precautorias, es por el estilo de vida que lleva su ex, sin embargo, hace sólo un año sostenían una muy cordial relación.

Pese a que en el pasado ya habían enfrentado algunas diferencias, la relación entre el músico y la modelo se mantenía amistosamente, pero las más recientes declaraciones de Santa Fe causaron que Nazor rompiera el silencio y, molesta, exhibiera que si ha puesto cierto límite a la hora en que el padre de su hijo conviva con el menor, es porque las condiciones de vida del famoso podrían poner en riesgo a Luka.

Maya confió, a través de una serie de historias de Instagram, que cuando Ángel Jair, nombre de pila de Santa Fe, se presenta en su domicilio para visitar a Luka, lo hace acompañado de guardias de seguridad armados, motivo por lo que se siente obligada a salvaguardarlo.

Esto produjo que el músico publicara la cantidad que deposita a la madre de su hijo, de 250 mil pesos cada mes, sugiriendo que cumple con sus responsabilidades económicas como padre, pero esto sólo tensó más la situación, pues Nazar siguió publicando capturas de pantallas de las conversaciones que sostiene con Santa Fe, que demostrarían que no se niega a que él vaya a su casa y visite a su hijo.

La noticia ha causado revuelo en redes sociales, donde las opiniones se han polarizado, ya que hay quienes han mostrado su solidaridad a la joven modelo y otras personas que opinan que Maya está abusando por la cantidad de dinero que recibe mensualmente.

Sin embargo, hace un año, cuando ya estaban separados como pareja, el rapero confió en el podcast de Pepe Garza, que a pesar de que ya no estaban en una relación, la comunicación entre ellos era buena, pues seguían reuniéndose junto a su hijo y disfrutando de buenos momentos.

"Hay que saber llevar las cosas, la veo y al cine, cotorreamos y nos reímos; quedamos bien chido", confió.

En ese momento, el músico de 25 años consideró que no habría conflicto o diferencia que pudiera generar una confrontación tal que considerara a su ex una enemiga.

"Estamos bien, estamos al cien, no es mi enemiga ni lo va a ser nunca, porque va a ser una persona que siempre va a estar en mi vida, Maya y Luka, siempre, pase lo que pase", señaló.

De ese modo sugirió que, quizá con el tiempo, podría reanudar su relación amorosa con la joven.

"No sabes qué va a pasar, el Luka está bien chiquito y no sabemos qué va a pasar; a ver qué pasa, la vida te va poniendo las cosas así, es el destino, nada más hay que saber llevar las cosas".

Maya Nazor nació en Cuernavaca, Morelos, el 5 de enero de 1999, por lo que actualmente tiene 26 años. Además de ser una reconocida influencer, se desempeña también como modelo. Su carrera como creadora de contenido comenzó en 2016, cuando empezó a compartir videos en YouTube sobre moda, maquillaje y sus experiencias cotidianas.

La popularidad de Maya Nazor creció considerablemente gracias a su relación con el rapero guanajuatense, Ángel Quezada, más conocido como Santa Fe Klan. Esta conexión hizo que su número de seguidores en redes sociales, como TikTok e Instagram, aumentara rápidamente. En estas plataformas, Maya encanta a sus fans publicando fotos y videos de bailes, donde además destaca su figura y luce sus espectaculares looks.

ACUSA MAYA NAZOR

EJERCE VIOLENCIA ECONÓMICA

Maya Nazor llamó de "violencia económica" la publicación del cantante y puntualizó: "Que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka". Asimismo, compartió un video donde se ve a un grupo de hombres, en el que aseguró que "vienen armados" cuando el cantante visita a su hijo. "Así que, si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso por hacer las cosas como las está haciendo. Porque solamente quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión, pero yo como mamá quiero defender a mi hijo con garras y con fuerza. Porque es lo único que a mí me interesa que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él".