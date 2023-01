Arrestado por portar armas

El cantante de la banda de rock Cage The Elephant fue arrestado la noche del jueves en un hotel de la ciudad de Nueva York por cargos de portación de armas, según confirmaron las autoridades locales.

Matthew Shultz, de 39 años, enfrenta dos cargos de posesión criminal de un arma de fuego cargada y dos por posesión criminal de un arma, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

LLAMAN A LA POLICIÍA

La policía dijo que recibió una llamada al 911 alrededor de las 22:00 horas del jueves por una persona en posesión de un arma dentro del hotel Bowery. Los oficiales descubrieron dos armas de fuego cargadas mientras ejecutaban una orden de registro, según el informe. No está claro exactamente qué precipitó la llamada al 911.

La banda Cage The Elephant, formada en 2006, lanzó su quinto álbum de estudio, Social Cues, en 2019, por el que ganó el premio al Mejor Álbum de Rock en los premios Grammy del siguiente año. El grupo también ganó el mismo galardón en 2017, por su álbum Tell Me I´m Pretty.

Hasta el momento, ni el hotel ni el vocalista y músico se han pronunciado al respecto.