Revela Matt Damon que tuvo depresión

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Matt Damon compartió durante la premiere de la película Oppenheimer que tuvo depresión mientras se encontraba en el rodaje de una cinta de la que no quiso revelar el nombre.

De acuerdo con Deadline, la estrella de En Busca del Destino comentó que mientras se encontraba en el rodaje de un filme comenzó a tener depresión porque no sabía si había tomado la mejor decisión al participar en esa película.

"Sin nombrar ninguna cinta en particular... a veces te encuentras en una película que sabes que quizás no sea lo que esperabas que fuera y recuerdas que estás a la mitad de la producción y todavía te quedan meses e hiciste que toda tu familia cambiara su lugar de residencia. Recuerdo a mi esposa levantándome porque caí en una depresión sobre como, ¿qué he hecho?", dijo.

Matt Damon comentó que para salir adelante se apoyó en Luciana Barroso, su esposa, pues siempre busca ser un actor profesional aunque tenga altibajos.

"Ella simplemente dijo, 'Estamos aquí ahora' y me enorgullezco, en gran parte por ella, de ser un actor profesional y lo que significa, pues vas y haces el día de 15 horas y lo das absolutamente todo, incluso en lo que sabes que va a ser un esfuerzo fallido. Y si puedes hacer eso con la mejor actitud posible, entonces eres un profesional, y ella realmente me ayudó con eso, agregó.

El actor forma parte del elenco de la película Oppenheimer que se ha convertido en una de las cintas más esperadas de este 2023.