Más allá del ´Capitán América´

Durante muchos años participó en cintas dirigidas para adolescentes, hasta que le llegó la gran oportunidad de su vida y obtuvo el papel de "Steve Rogers", el legendario "Capitán América" del Universo Marvel. Con la personificación del súper héroe de los años cuarenta, Evans filmó ocho películas, en algunas de ellas solo hizo un cameo: "Captain America: First Avenger", "The Avengers", "Captain America: The Winter Soldier", "Avengers: Age of Ultron", "Captain America: Civil War", "Spider-Man Homecoming", "Avengers: Infinity War" y "Avengers: Endgame".

Sin embargo, su filmografía va más allá de "Steve Rogers" y por ello, a punto de cumplir 41 años, recordamos otras cintas donde Chris Evas ha participado.

"FANTASTIC FOUR" (2005)

La idea de ser un súper héroe rondó en la trayectoria de Evans desde años antes, cuando interpretó a "Johnny Storm", un fanfarrón que tras un viaje al espacio adquirió poderes junto con tres científicos más. También actuó en la secuela de los "Cuatro fantásticos".

"THE NANNY DIARIES" (2007)

Protagonizada por Scarlett Johansson, Evans da vida a un joven de alta sociedad que se enamora de la niñera de una vecina. Una comedia romántica que incluye a dos de los vengadores más queridos por el público.

"SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD" (2010)

Esta película no tuvo éxito en taquilla, pero con el paso de los años se ha convertido en una cinta de culto. Basada en las novelas gráficas del mismo nombre, Evans da vida a "Lucas Lee", uno de los novios de "Ramona Flowers".

"BEFORE WE GO" (2014)

Es la primera película de Chris Evans como director y cuenta la historia de una joven que quiere llegar a su casa, pero pierde el tren y en el camino conoce a un músico callejero, interpretado por Evans.

"GIFTED" (2017)

Evans da vida a un joven que se ve en la necesidad de cuidar a su sobrina de 7 años tras la muerte de su hermana, el problema es que la niña tiene un don excepcional para las matemáticas por lo que busca aprender a darle un equilibrio a su nueva vida.

"KNIVES OUT" (2019)

En una reunión familiar ocurre un crimen y todos los asistentes son investigados para encontrar al culpable. Es una cinta que reúne a grandes actores como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon y Don Johnson, entre otros.