Maryfer Centeno amenazada por hablar

Ciudad de México

Maryfer Centeno, la grafóloga viral de TikTok, se volvió tendencia en redes sociales tras exponer supuestas amenazas por reaccionar a los señalamientos de grooming hacia © o The Urban Beauty.

En su canal de YouTube, Centeno invitó a distintos especialistas para analizar el lenguaje corporal de Pau Florencia y su esposo Mau Cuevas, quienes fueron invitados al podcast "Vete a Triunfar" de Florencia Guillot.

El video desató polémica, pues la pareja reveló que se llevan más de 15 años y que se conocieron cuando Paulina iba a la secundaria. El tema escaló al grado de ser puesto sobre la mesa por profesionales que se dedican a la creación de contenido en Internet.

Maryfer Centeno explicó que, con base al lenguaje corporal de Pau Florencia y Mauricio Cuevas, lucen convencidos de haber hecho las cosas bien en su relación amorosa. En el video también abordó el hecho de que la influencer se alejó de su mamá al "poner trabas" en su noviazgo.

La grafóloga pidió no normalizar las relaciones cuando una de las dos partes es menor de edad. Además, destacó signos de nerviosismo, búsqueda de aprobación y cómo algunas víctimas de este tipo de violencia no logran ser conscientes de la situación en la que se encuentran.

El análisis de Maryfer Centeno no resultó del agrado de todos los internautas, pues algunos le reclamaron encontrar a Paulina Florencia "felizmente enamorada" pese a la manera en que conoció a su pareja.

"Cuando yo digo que esta persona está convencida y está contenta de estar con él, no es excluyente de que esté manipulada o no, simplemente mi trabajo es analizar gestos", dijo en un segundo video publicado en su canal.

Y añadió "Se ve contenta, feliz y orgullosa y tan orgullosos y convencidos están que nos guste o no, estemos o no de acuerdo, esté ella en una posición vulnerable o no, fueron a un podcast a explicar", aclaró.

A unas cuantas horas de publicar su postura sobre las acusaciones de grooming de parte de Mau Cuevas a The Urban Beauty, Maryfer Centeno reveló que había recibido amenazas por medio de redes sociales.

Tras evidenciar el incremento de supuestas amenazas, el perfil oficial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció a Maryfer Centeno apoyo para brindarle atención personalizada y evitar daños mayores:

En tanto, sus fanáticos le dejaron diversos mensajes de apoyo: "Las amenazas son inaceptables", "No estás sola!! Gracias por tu programa", "Maryfer, denuncia, no dejes las amenazas sólo en hacerlo público. Se necesita romper el ciclo de violencia".