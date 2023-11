Cynthia Klitbo recuerda un mal amor

Ciudad de México

Cynthia Klitbo recuerda la amarga experiencia en la que se convirtió su matrimonio con el actor Jorge Antolin, pues nunca se imaginó que su pareja le había pedido que se casaran sólo para ocultar su homosexualidad, noticia de la que se enteró tiempo después de dar el "sí" y que le produjo una gran depresión, a tal grado que trató de quitarse la vida tras ingerir un frasco completo de fármacos, pues además que su esposo no la amaba, la trataba muy mal y le tenía restringida las llamadas y las visitas.

La actriz fue entrevistada por Matilde Obregón, en la que confió algunos de los pasajes más íntimos de su vida personal, como fue el caso de su primer matrimonio con Jorge Antolin, el cual recuerda como una de las etapas más complicadas de su vida, pues el actor le pidió matrimonio con el pretexto de que le estaba haciendo un favor, pues de ella se decían muchas cosas en los medios, por ser muy amiguera entre sus compañeros de reparto, lo que era confundido con coqueteo.

"¿Sabes cómo se me declaró? Habían sacado una foto con mi exnovio en una revista, en otra en una foto con él y otra con (Eduardo) Palomo, abrió la puerta y dijo: ´-Te casas conmigo´, y yo (dije): ´¿-Ok... ¿por?´, a lo que contestó: ´-Porque nadie va a estar diciendo que tú eres una prostituta, te voy a dar mi nombre´", contó.

Fue entonces que la actriz, con 23 años, emprendió los preparativos para su boda para la que tenía planeado que se oficiara en la catedral de Coyoacán y la celebración se llevara a cabo en la casa del Indio Fernández, pues era muy amiga de Atenea, la nieta del actor, sin embargo, sus deseos no llegaron a cumplirse, pues Antolin se negó a que se casaran por la iglesia y mucho menos a ofrecer una gran fiesta.

"Ya tenía yo el vestido de novia escogido y un día me escuchó hablando por teléfono y me dijo ´-No, no. Por el civil, este no es un circo, es nada más para que te respeten´", dijo la actriz.

Así, Klitbo perdió el entusiasmo que tenía de casarse y dejó de organizar el evento, por lo que fue su hermana quien consiguió que sus suegros, que vivían en una clase de castillo, le prestasen su casa para llevar a cabo la unión, a la que la actriz no pudo invitar más que a sus hermanos y a su madre.

Fue así que llegó el día de la boda y Cynthia usó un traje sastre color blanco que había utilizado durante la ceremonia de una presentación, sin embargo, estaba tan insegura de que se llevara a cabo la unión matrimonial, que cuando su mamá subió a buscarla a la habitación donde se preparaba para que bajara porque ya había llegado el juez, la actriz le confió a su progenitora que no quería casarse, pero ella la alentó debido al "qué dirán", pues la esperaban sus invitadas e invitados.

Luego de firmar frente al juez, Klitbo recuerda que el actor no permitió que se quedaran a la celebración y tampoco la llevó a festejar a otro lado, sino que condujo directamente al departamento que compartían, donde se puso su pijama y se preparó para dormir.

"Llega la noche de Luna de Miel, por supuesto no me llevó a ningún lado, me sacó de la boda casi a como diera lugar, y llegó a la noche de bodas y aquél con su pijama de viejito, de esas como de popelina viendo Jacobo Zabludovsky, salgo del baño con mis ligueros casi casi y me dice: ´-¿Qué? La farsa se acabó´, me salí y me fui a la casa de mi amiga Chachi", detalló.

Ese fue sólo el principio de un infierno para Cynthia, pues además de que Antolin se casó con ella a base de engaños, también la tenía restringida, pues no la dejaba que recibiera visitas como cuando su madre, la señora doña Elisa, la visitaba le pedía que se fuera luego de una hora que había llegado al departamento, así como no la dejaba contestar al teléfono.

No fue sino hasta, entre una de sus visitas, la mamá de Cynthia se dio cuenta de que el esposo de la actriz era homosexual, cuando uno de sus amantes de Antolin lo fue a buscar al departamento donde vivía con su hija.

"De repente tocan a la puerta y un muchacho guapo toca (y pregunta por él) con cara de agobio, en ese entonces no se me pasó por la cabeza, pero a mi mamá y a a mi amiga sí. Fui a la recámara, porque él se encerraba cuando yo tenía visitas, y le dije: ´-Te busca fulano de tal´, desde que volteó la cara lívida, lo agarró del brazo, lo sacó al balcón, y él otro lo manoteaba y le hacía, y así como entró lo sacó a la calle; pues mi mamá se dio cuenta (de que era su amante)", destacó.

Eso provocó que la actriz cayera en una depresión que le provocó bulimia involuntaria y también ganas de quitarse la vida, pues tras enterarse de que su esposo era homosexual ingirió un frasco de pastillas entero y no recobró la conciencia hasta tres días más tarde, en una cama de hospital.

No fue sino hasta años de terapia y el apoyo de su madre, que Klitbo se armó de valor y le pidió el divorcio cuando tenía 26 años.