Maribel Guardia llora tras "volver a cantar" con su hijo Julián Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace cinco meses que Maribel Guardia vive con el dolor de la pérdida de su hijo Julián Figueroa, quien murió de un infarto en su casa a los 27 años de edad, a través de sus redes, la también actriz de 64 años ha compartido lo difícil que ha sido enfrentar este momento en el que no ha dejado de trabajar, tal y como dice, su hijo lo hubiera querido; anoche, en el programa Fiesta Mexicana se "reencontró" con Julián en un momento muy emotivo.

Aunque Maribel se ha mostrado fuerte ante las cámaras en muchas de las ocasiones en las que le preguntan sobre su único hijo, hace una semana compartió un mensaje en el que se notaba su tristeza, pues le hizo una petición muy especial a su retoño:

"Hijo amado, cinco meses y sigue doliendo mucho tu ausencia física, ayúdame a continuar sin ti", se lee junto a una fotografía del hijo de Joan Sebastian.

Maribel Guardia y su mensaje en el que expresa que extraña mucho a su hijo.

Durante la transmisión del programa Fiesta Mexicana en Televisa, Maribel Guardia participó cantando el tema "La derrota", el cual grabó hace dos años Julián; la sorpresa para los presentes fue cuando apareció en la pantalla el rostro de Julián intercalando su participación con la de su madre, quien se mostró conmovida por estar "cantando" nuevamente con su hijo.

Al finalizar, Maribel no pudo contener las lágrimas y confesó lo conmovida que se sentía por haber vivido ese momento junto a su hijo, a quien extraña mucho pero que seguramente en el cielo sigue cantando: "Es muy emotivo para mí ver a mi niño ahí cantando, con todo el futuro que tenía su carrera, maravilloso, pero Dios me lo llamó, porque ahora está cantando en el cielo y le doy gracias por haberme regalado ese hijo tan maravilloso tan hermoso, tan respetuoso, tan bueno, lo extraño mucho, pero me dejó un nieto espectacular, tengo mucho que hacer por ese nietecito que sé que Julián desde el cielo quisiera que yo quisiera que yo estuviera presente todo el tiempo que pueda", afirmó.