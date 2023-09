Shakira se pone botas y sombrero

CIUDAD DE MÉXICO.- Shakira sorprendió a sus seguidores tras compartir un video en el que aparece con botas y sombrero cantando un tema que se aleja de lo que suele interpretar desde sus orígenes en la década de los 90; la colombiana ha dado mucho de qué hablar en los días recientes tras su participación en los premios MTV, donde además de ser galardonada hizo un aplaudido repaso de su carrera sobre el escenario, acto que enloqueció a los asistentes, como fue el caso de Taylor Swift.

La intérprete de "Te felicito" no llegó sola a esta premiación, apareció con los dos hombres de su vida, sus hijos Milan y Sasha, quienes no dejaron de apapacharla y de elogiar su belleza y talento a lo largo de la velada, donde fue galardonada con el premio más prestigioso de la noche, el Video Vanguard, que reconoce las innovaciones en las grabaciones audiovisuales de la industria.

Shakira anda "bélica"

Los seguidores de Shakira reaccionaron sorprendidos y ansiosos al nuevo tema que se estrenará el 20 de septiembre, aunque muchos cibernautas no aplaudieron el breve adelanto que soltó la cantante en sus redes, donde apenas canta unas pocas palabras de la canción "El jefe".

"No están soportando. A mi me sorprendió y tengo ganas de escucharla. Si es con Peso Pluma tampoco estaré soportando". "Definitivamente te quitaste la pava de encima. No paras Shaki de facturar. Esto se ve que te la vas a comer y tu solita". "De inicio no me convence pero definitivamente la música en español es su fuerte. Aunque ya sería bueno que dejara de hacerle música a su ex. Ojalá lo supere pronto". "No me gusta. Perdonadme. O puede que no estoy acostumbrada a escucharla a este tipo de música".