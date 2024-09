Polémica entre Mariana Echeverría y la productora de Hoy en Televisa

Luego de que Mariana Echeverría, exhabitante de "La casa de los famosos México" se quejara del maltrato que recibió en el programa "Hoy" y en "¡Cuéntamelo ya!" tras salir del reality, la productora del matutino de Televisa, Andrea Rodríguez, fijó su postura

Echeverría, quien ha sido de las más criticadas por el juego que hizo dentro de la casa, reapareció en un video para hablar de lo mal que lo trataron en dos programas de Televisa, su casa desde hace 16 año.

Mariana confesó que se sintió humillada a nivel nacional por cómo la trataron en ambos programas, y en "Hoy", aseguró que la productora le dijo "pendeja" en el foro, frente a todos, algo que Andrea Rodríguez negó tajantemente.

"Salgo del programa y a la productora se le ocurre llamarme pendeja por todo el foro, estando todas las personas ahí, cocineros, utileros, vestuaristas, todas las personas que estaban en el foro de Hoy, y yo me enteré después porque ni siquiera la vi, y me lo aguanté la humillación que pasé ahí", explicó.

Entre lágrimas, Mariana lamentó que en su propia casa le haya y le sigan haciendo "bullying indirecto" y sigan alimentando el hate, y aunque dijo reconocer que sí hizo un mal juego, no está dispuesta a que la sigan humillando.

Mariana Echeverría fue fuertemente criticada por su manera de tratar a Briggitte Bozzo y por comentarios sobre Arath de la Torre, conductor de "Hoy".

A través de un video en el que Andrea Rodríguez, la productora de "Hoy" hablaba sobre el próximo estreno de "Las estrellas bailan en Hoy", aseguró que no ha visto a Mariana Echeverría desde hace tres meses, y sin dar más detalles le mandó saludos.

"Yo tengo más de tres meses de no ver a Mariana Echeverría, el día que ella vino al foto la verdad es que yo estaba en cabina, me quedé todo el tiempo en la cabina y no subí como por 40 o 50 minutos, entonces, yo le mando un beso fuerte y le deseo mucha suerte", expresó sonriente.

Mariana Echeverría reconoció que tal vez nunca más vuelva a ser invitada al programa "Hoy", pero no quiso quedarse callada sobre cómo la hicieron sentir en su propia casa Televisa.