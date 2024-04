Luis Gerardo Méndez habla de Mario Bezares

"¿Te sale el gallinazo?", se le pregunta rápidamente a Luis Gerardo Méndez, quién contesta con una sonrisa y un "ya se verá".

"El gallinazo" fue algo que popularizó en los noventa Mario Bezares, quien a una orden del conductor Paco Stanley, realizaba movimiento imitando a uno de esos animales, antes de dejarse caer en el suelo donde seguía el ritmo.

Ahora el actor de "Club de Cuervos" es el encargado de darle vida al mencionado Bezares en la serie "¿Quién lo mató?", de Prime Video, la cual mostrará la visión de los personajes más cercanos a Stanley, tras su asesinato en junio de 1999.

La serie escudriñará en la vida privada de quienes aparecerán, algo que a Méndez le atrajo cuando fue invitado a formar parte de ella.

"Lo interesante justamente es eso, lo público y lo privado. Conocemos lo público, pero creo lo privado es más interesante como actor, eso particularmente es lo que llamó la atención, construir esa parte que no vemos cuando dejas de grabar y cuando la cámara se apaga", comenta el actor.

"Y hay que usar mucha imaginación, hay mucha bibliografía, libros, entrevistas, todo está en internet y diría que, mucha de la preparación de mis personajes vienen de youtube, lo que quieras", añade.

La producción, aún sin fecha oficial de lanzamiento, tiene en su elenco a Roberto Duarte ("Blue Demon"), como Paco; Belinda, en el papel de la edecán Paola Durante; Zuria Vega ("Más negro que la noche") en el de Brenda Bezares; Javier Ramírez "El Cha", como el comediante Benito Castro y Diego Boneta ("Luis Miguel, la serie"), interpretando al periodista Julián Gil.

Hace 10 meses, Paola Durante mostró su molestia sobre la serie, en una entrevista ofrecida al programa "Ventaneando". La exedecán fue acusada en su momento por el homicidio de Stanley, permaneciendo dos años en prisión, de la cual salió libre por no haberse comprobado nada.

"Me da mucho coraje que no nos hayan hablado. Me enteré de muchas cosas que hicieron en la serie y que me dolieron mucho. Dije wow, hacer algo sin autorización, algo doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso, si me dolió. Obviamente está en manos de abogados, ya basta de injusticias, de inventar cosa", dijo.

Con reestreno

Méndez asistió ayer en la noche al reestreno en cines de "Nosotros los Nobles", comedia que protagonizó al lado de Karla Souza, Gonzalo Vega y Juan Pablo Gil hace 11 años.

El relanzamiento oficial se dará el próximo 11 de abril en 200 pantallas de Cinemex, en toda la República Mexicana.

"Le tengo mucho cariño y es un buen pretexto para volver a reunirnos, revivir lo que se siente ver una película en el cine", destacó el actor.