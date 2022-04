Lo que se sabe del novio de Ángela Aguilar

Luego de se filtraran imágenes de Ángela Aguilar y Gussy Lao en las que se ven muy juntitos y dándose cariño, el compositor Gussy Lao, cuyo nombre real es René Humberto Lau Ibarra, hizo una transmisión en Instagram este miércoles por la noche -misma que ya borró- en la que le confirmó a la influencer Chamonic su relación con Ángela.

Lo que ha llamado la atención es la diferencia de edades, pues mientras que Ángela acaba de cumplir 18 en octubre pasado, el compositor tiene 33.

"Ok, andamos juntos, para no hacerte el cuento muy largo", dijo en un momento durante la transmisión, realizada de manera casual.

La misma Chamonic ha usado sus redes sociales para externar su sorpresa ante la declaración.

"A mí no me pregunten, yo no sé, solo dije te voy a mandar una docena de pulseras para la mala vibra, me unieron a su en vivo y lo demás es historia. ¡Yo no puedo confirmar ni decir nada porque no sé! apenas estoy tratando de asimilar lo que pasó en segundos.

En otra historia escribió que estaba sin palabras. "Cuando menos te lo esperas llegan las noticias solas, agregó".

¿Quién es Gussy Lao?

Gussy, compositor de regional mexicano, sería autor de temas como "Nace un borracho" interpretada por Christian Nodal y "Ahí donde me ven" de la misma Ángela.

El año pasado, Gussy habría comenzado a trabajar en la disquera de Pepe Aguilar, pero ya había negado una vez en una historia de Instagram tener relación con Ángela o con alguno de los Aguilar, dijo incluso que si fuera mujer no andaría con Leonardo, y argumentó la razón: Pepe Aguilar, de dos metros y a quien "le llegas a hacer algo tú a uno de sus hijos y cállate, te pega un ching...".

Ángela constantemente le da like a las publicaciones de Gussy en Instagram, pero nada más. No hay mayor interacción.

"Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo", dijo en la transmisión eliminada, y agregó que Aneliz también estaba de acuerdo. Respecto a la edad, habría comentado:

"Le llevo 15 y es como ¡uuuu, 15 años! Mi amá a mi apá le lleva 12. Conozco gente que se llevan más, que se llevan menos".

Hasta ahora la familia no ha salido a confirmar o desmentir la situación.