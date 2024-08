Litzy habla sobre su nueva novela y sobre su relación con Poncho Cadena

Además de protagonizar Cautiva por Amor, la nueva telenovela de TV Azteca, Litzy también saborea una exquisita receta romántica con la que Poncho Cadena conquistó su corazón.

Esos sabores inolvidables de la primera etapa del noviazgo están causando un deleite en la actriz y cantante, quien confirmó la relación que mantiene con el chef, con quien empezó una historia de amor en MasterChef Celebrity.

Litzy, de 41 años, declaró que tenía mucho tiempo sin tener pareja, y ahora saborea la felicidad.

"Es un caballero, la verdad es que es un hombre de un corazón increíble, tiene un alma muy buena. Es un caballero educado, sensible y amoroso, esas características son increíbles en un ser humano, y obvio que a mí me gustan", compartió Litzy.

En este momento, la suerte le sonríe en todos los escenarios a la cantante, porque además de amor, tiene trabajo y está celebrando 28 años de carrera.

"¡28 años! No lo puedo creer, más de la mitad de mi vida", expresó la intérprete del hit "No Te Extraño".

"Es increíble llevar tantos años haciendo lo que más me gusta, lo que me apasiona.

Ha sido una carrera padrísima, increíble, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas que nunca imaginé. He logrado conexión con el público que es lo más importante", afirmó.

Tras realizar 19 arenas y grabar tres DVDs con los 90's Pop Tour, Litzy está dedicada en cuerpo y alma a la grabación de su nueva telenovela Cautiva por Amor en la que tiene el rol estelar con el personaje de Jazmín Palacios.

"La estamos grabando, llevamos dos meses, nos falta mes y medio, y la verdad está siendo increíble. Estamos en locaciones en Cuernavaca de lunes a jueves en una hacienda preciosa, grandísima, y viernes y sábado grabamos en la Ciudad de México. Son puras locaciones, no tenemos foro", indicó.

Será hasta el próximo año que el público conozca esta historia que aborda la vida de Jazmín Palacios, una mujer secuestrada por Remigio Fuentes Mansilla, interpretado por Plutarco Haza, un político hacendado que maneja una red de tráfico de personas.

"Es una historia distinta a todo lo que he hecho, habla de la trata de personas. Es importante que TV Azteca esté abordando estos temas y que regrese con una producción así, con una historia tan diferente y tan importante después de ocho años de no hacer telenovelas. Yo me siendo privilegiada de encabezarla y contarla al público", afirmó la actriz.

"Sin duda alguna toca la cruel realidad, porque estas historias suceden y están cerca de nosotros, por eso creo que es importante que se esté hablando de eso".

En esta nueva historia participan también Daniela Castro, Osvaldo de León, Rossana Nájera, Érick Chapa y Alejandra Lazcano, entre otros.

"He hecho muchas series, telenovelas creo que desde Al Otro Lado del Muro que fue en 2018", señaló.

"Gracias a Dios pude dar el salto de las telenovelas a las series, a las plataformas, y he caído en proyectos increíbles que les ha ido espectacular mundialmente como ¿Quién Mató a Sara?, Mujeres Asesinas, Pacto de Silencio. Estoy contenta por eso, pero me encanta regresar a las telenovelas. Sí soy actriz de telenovela, soy orgullosamente telenovelera", agregó orgullosa Litzy.