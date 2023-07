Napoleón listo para el adiós

Guadalajara, Jalisco

Sin embargo, afirma el llamado "Poeta de la Canción Romántica", cada vez está más cerca concluir su ciclo en los escenarios.

"Dejar de dar conciertos es esa angustia que se acuna en uno cuándo va a dejar de hacer algo muy importante. Yo vengo sintiéndolo en cada fecha, digiriéndolo, pero no me acostumbro. Pensar que dejaré ese ajetreo, qué dejaré de cantar en los escenarios, algo que llevó haciendo 54 años de mi vida no es nada fácil.

"Y menos fácil con esta gira de despedida que está siendo tan exitosa, pero hay que marcharse, hay que agradecer, soltar y sabernos ir en el momento indicado", dice el artista de 74 años.





A finales de agosto de 2022, el intérprete de clásicos como "Pajarillo", "Después de Tanto" y "Vive" vino a la Ciudad con su primer show de la gira de despedida, luego, en noviembre de ese mismo año volvió, para hacerlo de nuevo en marzo de 2023, y, debido al éxito de sus presentaciones, tiene otra una cita con los tapatíos el próximo 4 de agosto en el Auditorio Telmex.

Aunque el cantautor se jubila de las tablas en una de sus etapas más sólidas, para quedarse con ese buen sabor de boca y deseando que así suceda también con sus seguidores, seguirá en la industria como compositor y cosechando más discos como el que está por lanzar.

Se trata de una producción con mariachi donde lo acompaña el Vargas de Tecalitlán.