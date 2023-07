Se da una levantada

Monterrey, N.L.

Con 81 primaveras vividas, Lucila Mariscal ha confirmado que con los años todo se cae, por eso la famosa "Doña Lencha" decidió someterse a un tratamiento estético que le promete verse mejor o lucir más joven.

A la humorista le levantaron la nariz y le pusieron baby bótox en las zonas de la cara que registran arrugas de expresión.

"Yo nunca me había hecho nada, la verdad, nunca. Me decían: ´¿Por qué no te operas? ´Oye, que yo tengo una que te reestructura todo´, y yo no, para nada, si a caso me reestructuren el moñoñongo, porque ya ves que se echa a perder con el paso del tiempo y luego con los partos", bromeó Lucila.





"Pero aquí me convencí porque vi a Alfredo Adame, me sorprendí de lo bien que está, entonces yo dije: ´Voy a ver que me hagan alguna reestructuración, porque pasan los años y todo se cae´. Después de que se me cayeron las tetas, se me cayó tooodo", agregó sonriendo.

Por eso, fue sometida a un tratamiento de rinomodelación con ácido hialurónico que tiene una duración de 12 meses.

"Pues me levantaron la nariz, me pusieron algunos toquecitos (de bótox) en la frente, y en la chiche, no, no es cierto", continuó bromeando,

"Pero sí en la frente y en los pómulos. Me pusieron una inyección para que se disolviera la grasa que está justo en las marcas que tengo, yo creo que de tanto gesto que hago", sonrió. Después aclaró que son arrugas que le dejó el paso del tiempo.