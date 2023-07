Descartan secuela de Barbie

Ciudad de México

Frente al evidente éxito que la película "Barbie" ha tenido en los cines, a nivel mundial, desde su estreno el pasado 20 de julio, los cuestionamientos sobre si este será el inicio de una franquicia han comenzado a surgir.

Durante una entrevista que la directora Greta Gerwig concedió a The New York Times habló sobre si tiene preparada una segunda parte de la historia protagonizada por Margot Robbie y que toca temas como el feminismo y el patriarcado en la sociedad.

Sin embargo, los fans de la famosa muñeca tendrían que esperar, pues no hay planes de una continuación... o al menos no, por el momento: "En este momento es todo lo que tengo", afirmó Gerwig, dejando claro que no está en sus manos una nueva entrega, pero tampoco lo descarta.

"No me gustaría aplastar el sueño de nadie más, pero para mí, en este momento estoy totalmente en cero", completo la cineasta.