Lidera Kate del Castillo a grupo de mujeres de 'armas tomar'

Armas de Mujer, la nueva comedia oscura de ocho episodios que se estrena este mes por HBO Max, es protagonizada por Kate del Castillo (Ángela), Roselyn Sánchez (Sofía), Sylvia Sáenz (Viri) y Jeimy Osorio (Esme).

"Me fascina el proyecto porque estamos presentando un humor que el latinoamericano no acostumbra tanto en este formato, que es el 'dark comedy'... con mujeres que son muy contrastantes en forma de ser, en modos, en ideales, pero se unen porque no les queda de otra. Y se dan una serie de situaciones que al final del último episodio te dicen: '¡Órale, no lo veíamos venir!'", contó Kate del Castillo en entrevista virtual.