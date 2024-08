Alejandro Lerner deja huella con ´Todo a Pulmón´

Alejandro Lerner reflexiona no sólo sobre el impacto de sus cuidadas letras.

Con creaciones musicales que transitan desde el rock melódico como, por ejemplo, "Hoy Es Adiós", en colaboración con Santana, hasta el pop melancólico, como "Dame", en voz de Luis Miguel, el cantautor argentino, Alejandro Lerner, asegura que el tema "Todo a Pulmón", que llevó a la fama Miguel Ríos y del que Nicho Hinojosa también hizo una versión años después, sigue siendo la marca más trascendental en su carrera.

"Sigue siendo fundamental como una referencia filosófica para mí. Decir ´defender mi ideología, buena o mala pero mía´, sigue siendo para mí una línea de conducta que tengo que mantener", cuenta Lerner, en entrevista.

El originario de Buenos Aires, de 67 años, reflexiona no sólo sobre el impacto de sus cuidadas letras, que han interpretado una vasta cantidad de artistas, sino también acerca de su calidad como artista en la búsqueda del éxito.

"Nunca he sido un artista enloquecido por los números. Estoy, más bien, preocupado por el contenido, la realidad, la calidad. Creo que los números, de alguna manera, con todo el cariño que he recibido de la gente, siempre me han favorecido. Siempre hay un pescado más grande y uno más chico, y hay que ser feliz", continúa.

Lerner, quien también ha trabajado como coproductor de artistas de la talla de Paul Anka, Celine Dion, Tom Jones y Julio Iglesias, será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical, otorgado por la Academia Latina de la Grabación.

"Es un premio espiritual porque es una confirmación de una línea artística de más de 40 años, donde siempre he tratado de dar la mejor canción posible. Que la industria te dé un premio por tu carrera, es el premio más grande a nivel profesional que un artista puede tener".