¡Se pone sabroso! Lenny Kravitz

Ciudad de México.- Recientemente, el cantante de 59 años, Lenny Kravitz, visitó tierras mexicanas para presentar su nuevo álbum "Blue electric light", el cual aborda reflexiones sobre la violencia global.

Aunque esta no es la primera vez que el intérprete de "I Belong to You" viaja a México, en esta ocasión reiteró su aprecio por diversos aspectos de la cultura local, desde la gastronomía hasta la arquitectura. Incluso, tiene una novia mexicana con la que se le vio muy enamorado paseando por colonias como Roma, Polanco y Condesa.





COME EN LA CALLE

Antes de comenzar con los ensayos de su nueva gira, la cual iniciará en Alemania, el músico aprovechó su visita en el país para disfrutar de varios alimentos típicos mexicano, así lo demostró en un video que posteó en sus redes sociales, donde se observa que se metió "hasta la cocina" de un puesto de hamburguesas que se encuentra en las calles de la ciudad para bailar y ayudarlos con la venta.

Lenny Kravitz es un famoso músico, fotógrafo, cantante, compositor y actor estadounidense. Nació el 26 de mayo de 1964 en Nueva York, Estados Unidos.





EL ESPECTÁCULO EN LA SANGRE

Es hijo del productor de televisión, Sy Kravitz, y de la actriz Roxie Roker.

Su estilo de música incorpora elementos del blues, rock, soul, funk, reggae, folk y balada.

Desde los cinco años el cantante sabía que quería ser músico, por lo que decidió aprender a tocar la batería.

En un principio, Lenny adoptó el sobrenombre de "Romeo Blue", ya que admiraba al también cantante Prince, pero no logró el éxito que esperaba, ya que no consiguió ningún contrato musical con ninguna casa discográfica.

En 1987 se casó con la actriz Lisa Bonet, con la que tiene una hija llamada Zoë Kravitz. Cuatro años más tarde su matrimonio se rompió, por lo que se quedó con la custodia de Zoë.





SU DESPUNTE

En 1990 saltó a la fama gracias a sus álbumes: "Let Love Rule", "Mama Said" y "Are You Gonna Go My Way", que le valieron reconocimiento mundial y varios premios, como el Grammy.

Además, Lenny Kravitz también ha participado en algunas películas como "Precious", "The Hunger Games", entre otras.





LE PONE RITMO A NEGOCIO CALLEJERO

A través de su cuenta de Twitter, el intérprete neoyorkino compartió un video en el que aparece caminando, cuando de pronto hace una parada en un puesto de hamburguesas y Lenny se metió al lugar para prepararlas, al mismo tiempo que bailaba al ritmo de Human, una de sus más recientes canciones.