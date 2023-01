Planea actuar legalmente

Tras esta noticia, Mario Bezares, quien fuera amigo de Stanley y uno de los principales sospechosos, publicó un comunicado de prensa a través de sus redes sociales, donde aseguró que ya se está reuniendo con sus abogados para ver si tomará algún tipo de acción legal en el caso de que se use su imagen.

"La producción de la serie no me ha buscado para ninguna situación de permisos o acuerdos, no tengo nada que declarar, no tengo nada que decir hasta en tanto no sepamos y tenga la guía jurídica de lo que vamos a hacer", escribió.