Fallece Timothy West a los 90 años

Por: Agencia Reforma

Noviembre 13, 2024 - 02:11 p.m.

El actor británico Timothy West murió el pasado martes a los 90 años, informaron sus hijos a través de un comunicado.

West, conocido por su participación en telenovelas británicas como Coronation Street y EastEnders, perdió la vida "pacíficamente mientras dormía", rodeado de amigos y familiares.

"Después de una larga y extraordinaria vida dentro y fuera del escenario, nuestro querido padre Timothy West murió pacíficamente mientras dormía ayer por la noche", dijeron sus hijos en un emotivo mensaje.

"Le sobreviven su esposa Prunella Scales, con quien estuvo casado durante 61 años, una hermana, una hija, dos hijos, siete nietos y cuatro bisnietos. Todos lo extrañaremos muchísimo".

Nacido el 20 de octubre de 1934 en Bradford, West Yorkshire, Inglaterra, Timothy West disfrutó de una carrera que abarcó más de seis décadas, según el medio Variety.

Fue miembro de la Royal Shakespeare Company durante tres temporadas en los años 60 y, a lo largo de su carrera, interpretó papeles principales en clásicos como Macbeth, El Tío Vania y El Rey Lear.

Comenzó su carrera en la televisión en 1975 con el drama histórico Edward the Seventh, donde interpretó al mónarca desde los 23 años. Su presencia en la televisión británica continuó con papeles en series como Brass (1983-1990), Miss Marple (1985) y A Very Peculiar Practice (1986).

No obstante, sus trabajos más recordados son en Coronation Street y EastEnders, donde interpretó a los personajes Eric Babbage y Stan Carter, respectivamente.

A lo largo de su carrera, West también tuvo papeles importantes en varias producciones cinematográficas, incluyendo Cry Freedom (1987), dirigida por Richard Attenborough, The Messenger: The Story of Joan of Arc (1999) de Luc Besson, y el drama biográfico Iris (2001) de Richard Eyre.

Su última interpretación fue en la serie Gentlemen Jack (2019-2022), donde interpretó a Jeremy Lister, un oficial británico de la época de la Revolución Americana.