Niega Laura Zapata romance extramarital

Laura Zapata desacredita las versiones que sugieren que sostiene un romance con un hombre casado, pues hace unos días visitó España y se reunió con el bailarín y coreógrafo, Javier "Poty" Castillo, con quien tuvo una química innegable; sin embargo, la actriz precisó que no se involucraría con una persona comprometida.

Hace dos semanas se publicó la entrevista que Poty Castillo, una celebridad muy importante española, realizó con la actriz; el programa ha sido visto por miles de personas, debido a la gran química que lograron durante la charla.





EL CLICK

"Poty" se dijo sorprendido de descubrir la personalidad de la actriz debido a la imagen de villana que tiene, sin embargo, la entrevista se dio entre carcajadas e ideas en común, pues ambos sienten una pasión innata por las artes y la cultura.

Además, "la Zapata" evidenció el gusto que sintió de conocer a Castillo, pues -en media entrevista- lo cuestionó acerca de qué día había nacido, para definir su signo zodiacal; aseguró que los cáncer, como él, le encantaban.

En ese momento, el exbailarín del Ballet Nacional español precisó que era casado; de hecho, en diferentes momentos de la entrevista hizo mención de Isabel Navarro, con quien lleva casado más de 20 años.

Sin embargo, la conexión entre la actriz y "Poty" era cada vez más evidente, sobre todo cuando Laura recitó de memoria un fragmento de "Ifigenia en Áulide", tragedia de Eurípides, en la que participó en 1977.

Estremecido por la interpretación de Zapata -que llegó a las lágrimas al rememorar el texto-, expresó:

"Qué bonito, por Dios... escucharte así, ¡qué maravilla!, estoy encantado".

De hecho, Javier hasta le reclamó por no atender a sus halagos.

"Te estoy dorando la píldora y diciéndote halagos, te entran por aquí y te salen por aquí, no me haces ni caso".

Sus intereses en común fueron tantos que hasta se cantaron juntos uno de los temas musicales de la puesta en escena "Cabaret".

"Tú y yo hacemos un parejón", precisó Poty.

Y aunque ambos denotaron el gusto que experimentaron de conocer al otro, todo quedó ahí. Sin embargo, hubo medios de comunicación en México que sugirieron que la química había traspasado la entrevista y, luego de tratarse, habían emprendido un romance extramarital.

Pero la actriz ya se encargó de desmentir estos dichos.

"O sea me cayó muy bien, la pasamos padrísimos, pero no, no, no, no hay nada de eso, es un hombre casado", destacó.