¡Vuelven The Killers a México!

Ciudad de México.- La icónica y querida banda de rock The Killers regresará a México para celebrar sus dos décadas de carrera, según anunció la productora OCESA a través de un comunicado de prensa.

El grupo ofrecerá un total de tres conciertos en territorio nacional, todos el próximo mes de octubre, en Guadalajara (3, en el Estadio 3 de Marzo), Ciudad de México (5, en el Foro Sol) y Monterrey (8, en el Estadio Banorte). La fechas se realizan para festejar sus poco más de 20 años de trayectoria.

The Killers, formada en Las Vegas, en 2002, cuenta con una alineación formada por el cantante/tecladista Brandon Flowers, el baterista Ronnie Vannucci, el guitarrista Dave Keuning y el bajista Mark Stoermer.

La banda ha recibido innumerables elogios por su logro artístico, incluyendo múltiples nominaciones a los premios Grammy, American Music Awards, MTV Video Music Awards, NME Awards y más.

Su primer álbum, Hot Fuss, fue lanzado en 2004 con aclamación mundial. El álbum contenía los sencillos "Mr. Brightside" y "Somebody Told Me", además de la canción clásica "All These Things That I´ve Done", que desde entonces ha sido referenciada por artistas como U2, entre otros.

"Los boletos estarán en preventa Citibanamex para todas las ciudades el 9 de mayo, y un día después los podrás adquirir en las taquillas de los inmuebles o a través de www.ticketmaster.com.mx", se lee en el comunicado de prensa oficial.