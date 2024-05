En mancuerna Charlie Zaa con su hijo

Si de algo se enorgullece Charlie Zaa de su panorama profesional actual es de contar con su hijo Aarón David para la composición de algunas de las canciones que interpreta y para ayudar a producir sus shows.

El colombiano, de 50 años y popular en los 90, disfruta trabajar con su primogénito, con quien lleva varios años colaborando. Tiene varias composiciones en su nuevo álbum, del que ya han sonado "Para Ya", "Bobo Apasionado" y "Si Te Vas".

"Cuento con una gran bendición, que es mi hijo. Aarón David está componiendo de una manera bellísima, es una bendición en nuestra familia.





BUEN EQUIPO

"Coescribe, somos el equipo perfecto. Estamos completamente enfocados en hacer buena música, en el género que venga, canto lo que tenga que cantar", contó Zaa, en entrevista.

Afirmó que se siente muy feliz y cobijado por su matrimonio con Janeth Hoyos, con quien también procreó a Lauren Mia.

"Comencé a trabajar con mi hijo porque le vi ese aura necesaria. Hay algo que ver en él, es diferente a mí, pero hay afinidad. Su registro es muy amplio, domina las altas.

"Hay una canción preciosísima que me hizo, que en algún momento la voy a dar a conocer, y que fue de las primeras canciones que hizo y me gustó mucho. Soy tan afortunado de tenerlo en mi vida".

Luego de Celebración (2017) y Ciego Amor (2019), el también bolerista pop retomó su carrera con el disco Historias de Amor (2023). Ya tiene listo el que saldrá este año.





EN PAZ

Hace un tiempo reveló que tuvo problemas con el alcohol y las drogas y que desde hace más de una década encontró paz con su familia y con la religión.

"Hay mucho en mi vida y de todo he aprendido. He pasado por mucha agua, agua dulce y agua salada, y he tenido que atravesar muchos desiertos y por muchos procesos, y he aprendido a vivir.

"No hay que tratar de pasar por alto nada, hay que vivir lo que sí amerita y dejar lo que no amerita. A veces vivo más en la carne que en el espíritu, pero gracias a mi esposa me veo como polvo a tierra y venzo todos esos obstáculos", expresó Carlos Alberto Sánchez Ramírez, su nombre real.

"Me siento feliz de cantar y de ser congruente con lo que siento y canto y estoy feliz de que vuelva a encontrarme con mi público de México".