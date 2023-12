Latin Lover revela el bullying extremo que recibía de Konnan

Latin Lover es un exluchador que tomó popularidad en la empresa Triple A, sin embargo, antes de ser considerado una estrella sufrió bullying por parte del también exluchador Konnan, quien incluso buscó acabar con su carrera en el pancracio.

QUISO TRUNCAR SU CARRERA

"Si hubo una persona que quiso meterme el pie y truncar mi carrera como luchador es Carlos Santiago Espada ´Konnan´", comentó Lover en el podcast del Vampiro Canadiense.

Latin contó que el acoso por parte de Konnan era "mis botas me las llenaba papas, cátsup y excremento".

Tiempo después el líder de la legión extranjera se justificó de dichas acciones al decirle que "te hacía bullying porque quería que respetaras a la lucha, que la amaras como yo".

Latin Lover le contó al Vampiro que realmente "nunca entendió" la razón exacta para recibir este trato.

"El primer indicio que vi que no era de su agrado fue en una Plaza de Toros en Reynosa, una niña le pide un autógrafo y dice "este pendejo no soy yo" y la tiro, esa foto era mía", rememoró.

El regiomontano recibió un fuerte reclamó por parte de Konnan, "me dijo no quiero que vuelvas a cargar a nadie, pero se me facilitaba porque era fisiculturista y por mi altura cargarlos y azotarlos".

Por esta acción Konnan le volvió a reclamar, ahora en el Gimnasio Juan de la Barrera y el Hijo del Santo lo defendió, esta "rivalidad de vestidor" siguió, pero acabó con la paciencia del regiomontano.

"En Saltillo me escupió, me dio un sillazo, en los vestidores me aventó y me le fui a los golpes", confesó Latin Lover.

Konnan trató de calmarlo y le dijo, "entiende me calientan la cabeza que quieres verte cómo yo, el único mamado en la lucha libre soy yo, tú eres más estilizado", a lo que Lover descartó, "él creía que lo quería imitar, yo no quería ser como él".

Aunque los ataques no terminaron ahí, ya que Konnan le quitó trabajo a Latin.

"Los promotores me llamaban, hice un programa, pero Konnan me llamó me dijo que si tú estás en el programa, él no se presenta y como es la estrella te tengo que quitar, arregla los problemas para que puedas venir", le detalló al Vampiro.