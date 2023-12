Tigres me ha regresado la sonrisa: Diego Lainez

MONTERREY, NL .- Diego Lainez considera que vive el mejor momento de su carrera en Tigres.

El volante tabasqueño explicó que en el equipo felino ha encontrado un rendimiento óptimo que hoy lo tiene como estelar en el esquema táctico de Robert Dante Siboldi.

"Es un equipo que me regresó la sonrisa y me ha dado muchas cosas. este torneo di un paso adelante de la mano de mis compañeros y del director técnico, han sido importantes para mi, estoy disfrutando en la cancha, me siento bien y feliz de estar aquí", manifestó.

Lainez reconoció que en el cuadro de Siboldi se le ha pedido mayor sacrificio en labores defensivas y aseguró que esto le ayudado a ser un jugador más versátil.

"Mi principal característica es ser un jugador ofensivo, pero, sin duda alguna, he incorporado y trabajo a la defensiva y me siento cómodo, es algo que ayuda al equipo y como jugador te da más variantes, desempeñar más, pero de la mano de este cuerpo técnico he aprendido muchas cosas".

Sobre el partido de vuelta ante Pumas, Lainez pidió mesura y dijo que están enfocados en finiquitar el pase en casa.

Se mostró satisfecho por los primeros 90 minutos jugados en el Estadio Olímpico Universitario.Lainez evitó hablar sobre visualizarse en la Final contra el América y alzar el título ante el equipo que lo vio nacer futbolísticamente.

"Sólo pienso en Pumas, no pienso nada mas allá del juego de mañana", zanjó.





TRABAJAN SIN GIGNAC NI QUIÑONES

André-pierre Gignac continuó sin trabajar al parejo, a un día del enfrentamiento de vuelta de la Semifinal contra Pumas.

El francés se recupera de una pubalgia que arrastra desde hace semanas y que lo marginó de jugar el partido de ida de Cuartos de Final contra Puebla y el primero de la serie ante la UNAM.

CANCHA publicó este sábado que el jugador está contemplado para ir a la banca en el duelo de este domingo, de acuerdo con fuentes del club.

Este sábado, Gignac trabajó diferenciado, con ejercicios de gimnasio mientras el resto del plantel hacía labores de cancha y futbol.

Luis Quiñones, en cambio, continúa en rehabilitación y sin hacer ejercicio de campo, debido al desgarro del aductor izquierdo que presentó minutos antes del encuentro de vuelta de Cuartos de Final ante Puebla, el pasado domingo.

PERFILA EL MISMO CUADRO

Por tal motivo, Siboldi contemplaría iniciar con el mismo cuadro que que arrancó la ida en CU:

Nahuel Guzmán

Javier Aquino

Guido Pizarro

Samir Caetano

Jesús Angulo

Rafael Carioca

Juan Pablo Vigón

Fernando Gorriarán

Diego Lainez

Sebastián Córdova

Nico Ibáñez