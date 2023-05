Larry Hernández preocupa a sus fanáticos por estado de salud

Sin embargo, fue hasta este sábado que explicó que fue al médico, creyendo que tenía síntomas de coronavirus, pero en realidad se trataba de Influenza tipo B.

"Ya no aguanté y me vine a la clínica a hacerme una prueba de Covid, me duele la espalda y todos los huesos, tengo tos y dolor de garganta, me van a hacer la prueba de Covid para descartar cualquier cosa", expresó.

Larry además mencionó que presentó fuertes signos de la enfermedad como: fiebre, tos y dolor de garganta, pero que los medicamentos estaban haciendo efecto.

"Me van a poner un suero con medicamentos, salí negativo a Covid, pero positivo a Influenza tipo B, tengo que estar aislado en un cuarto por 10 días hasta que se me quite. Los dolores son bien fuertes en la espalda y todo el cuerpo", compartió.

Añadió que pese a que ya estaba en su hogar, el proceso de caminar le estaba costando mucho trabajo: "los dolores en el cuerpo eran muy fuertes, más en el área del pecho, ya tosí y me dolía todo el estómago y esófago. Ya hoy me siento mejor y seguiré tomándome los medicamentos para salir de esta, pero muchas gracias".

Respecto a los conciertos que se pospondrán, lanzó un comunicado donde mencionó que no se presentaría este viernes 5 de mayo en la cantina Phoenix de Hendersonville, Carolina del Norte y este 6 en el Escape Night Club en Moultrie, Georgia.

Cabe mencionar que Larry agradeció las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores.