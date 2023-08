Reviven últimos días de vida de Lisa Marie

Priscilla Presley recordó en una entrevista con The Hollywood Reporter cómo ambas estaban celebrando la victoria de Austin Butler, protagonista de la biopic Elvis, como mejor actor en Los Globos de Oro.

RISAS Y CELEBRACIÓN

Sin embargo, entre toda la alegría del momento, la viuda de Elvis Presley dijo notar que "algo no estaba bien" con su hija. "Acabábamos de llegar allí, de bajar todas esas escaleras", recordó Priscilla.

"Me tropecé un poco porque llevaba tacones altos y ella empezó a reírse mucho. Me puse a reír. Ni siquiera habíamos tomado una copa todavía. Ella me dijo: ´Dios mío, mamá, ni siquiera puedes tomar una copa´".

Posteriormente, según relata, Lisa Marie le dijo que le dolía mucho el estómago. Acto seguido, ambas se retiraron del lugar. Con el paso del tiempo, Priscilla está segura que ese pudo ser el primer síntoma de que algo malo pasaba en el cuerpo de su hija. Un par de días después, Lisa Marie moría por un paro cardíaco.

"Todavía no puedo creerlo", puntualizó Priscilla. "No le deseo esto a ninguna madre".