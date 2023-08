Llega mañana por Unicable "Divo o muerto"

Juan Gabriel "vive en el corazón" de los mexicanos ¿o realmente se encuentra aún en este plano terrenal? Son varias las teorías conspirativas sobre la muerte del intérprete de Juárez, las cuales serán reveladas en la docuserie "Divo o muerto".

Son seis capítulos de una investigación realizada en Los Ángeles, Estados Unidos, así como Michoacán, Ciudad Juárez y la Ciudad de México.

El material incluyó testimonios de figuras del entretenimiento, familiares, amigos y excolaboradores de Juan Gabriel, adelantó Raquel Rocha, quien junto con Alex Reider son los productores ejecutivos.

Por su parte, la comunicadora Martha Figueroa, quien funge como idea original y productora asociada, dio a conocer que el proyecto empezó a tomar vida "cuando se me acercó alguien de la funeraria para decirme que pasaba algo raro con los restos de Juan Gabriel y me dio datos que me dejaron pensando.

"Se juntó mi historia con la de Joaquín Muñoz (quien afirma que Juan Gabriel está vivo). Nos unió la idea y me mandó un mensaje de quien se dice es Alberto Aguilera. Y me dice cosas que nadie sabe", afirmó.

"Divo o muerto" se estrenará por la señal de Unicable el viernes 25 de agosto a las 10:30 pm, con repeticiones los días lunes y tendrá testimonios del cantante Carlos Cuevas o el músico Pepe Zavala, entre otros.