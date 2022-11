La polémica apenas empieza

"Por respeto a la familia Carter, mi cliente ha decidido aplazar la publicación del libro en este momento", dijo Scott Atherton, el abogado que representa a Ballast Books y al autor Andy Symonds, en un comunicado a Page Six.

"Señor. Carter no era solo una celebridad, sino también un padre, un hermano, un hijo y un amigo para muchos que todavía lloran por él".

DOS VERSIONES

Atherton ha argumentado que Carter quería que se contara su historia y eligió a Symonds, un periodista y autor para contar esa historia con toda su belleza y crudeza.

"La atención pública se ha centrado recientemente en un pequeño número de interacciones durante los primeros años del Sr. Carter. La historia más importante es sobre la vida del Sr. Carter y lo que la gente puede aprender de su éxito profesional, sus luchas personales y su trágico fallecimiento", adelantó.

La noticia llega solo unos días después de que los representantes del difunto cantante, quien murió trágicamente el 5 de noviembre a la edad de 34 años , le dijeron a Page Six que Carter intentó detener la publicación de "Aaron Carter: An Incomplete Story of an Incomplete Life".

"Aaron, en medio del trabajo del libro dijo: ´No quiero tener nada que ver con esto´ y se detuvo, por lo que el hecho de que el editor diga que tiene luz verde, no lo es", nos dijo su publicista.

"Eso va en contra de los deseos de Aaron".

SU PASAJE CON JACKSON

Un extracto polémico de las memorias, afirma que Carter pasó una noche en la casa de Michael Jackson, y que lo encontró al pie de su cama en "ropa interior blanca y ajustada".

Otro segmento del libro aborda el romance adolescente con Hilary Duff, revelando que él le quitó la virginidad cuando ella tenía unos 13 años.

La actriz de 35 años criticó las memorias "repugnantes" a principios de esta semana.

"Además de ser catártico para él, Aaron esperaba que este libro ayudara a otras personas que luchan contra la adicción y la enfermedad mental. Espero y creo que lo hará", argumentó al autor.

Murió intestado

SU HERENCIA

Según fuentes cercanas a TMZ, Aaron Carter no dejó testamento, por lo que el destino de la herencia quedará en manos del Estado de California.

Las fuentes le dijeron al medio que sus abogados le aconsejaron a Carter que redactara un testamento después del nacimiento de su hijo Prince, a quien recibió junto a Melanie Martin en noviembre de 2021, pero no lo hizo.

Según las leyes de sucesión de California, es probable que Prince herede el patrimonio de su padre ya que el cantante de "Aaron´s Party" no estaba casado en el momento de su muerte.