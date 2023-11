La Chilindrina busca el amor: Se declara al viudo de Talina Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- María Antonieta de las Nieves, la actriz que personificó a "La Chilindrina" en la icónica serie "El chavo del 8", se encuentra abierta a la posibilidad de enamorarse nuevamente tras la pérdida de su esposo, el locutor Gabriel Fernández, quien falleció a los 85 años en 2019.

La unión de los famosos se extendió a lo largo de 48 años, marcados por una inseparabilidad que trascendió todos los aspectos de la vida. Procrearon a dos hijos, Gabriel y Verónica Fernández Gómez, y colaboraron juntos en el equipo de "Chespirito", donde Gabriel asumió el rol de narrador en la serie de Roberto Gómez Bolaños, por lo que el amorío se dio en un plano laboral.

Si bien, María Antonieta valora profundamente los momentos compartidos con su difunto esposo, ha expresado recientemente su interés en el viudo de la también fallecida Talina Fernández.

En una entrevista con medios, retomada por "Sale el Sol", mencionó: "Puede que... digo, no estoy tan grande como Talina, pero a lo mejor... no, la verdad, Talina era, en paz descanse mi amiga linda y adorada. Ni tengo la capacidad intelectual ni la facilidad de palabra que ella tenía, pero también soy divertida, soy una viejita divertida, pues a lo mejor le gusto", dijo.

Sin embargo, en caso de que no se concrete con la pareja de "La dama del buen decir", la actriz ha considerado al actor cubano Otto Sirgo y le ha enviado un mensaje a través de los medios: "Señor Otto Sirgo, si usted está viendo alguna de estas cámaras y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo. No doy mucha lata, y me encantaría agarrarle la manita, con eso me conformo. Con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café".