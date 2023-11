Enrique Guzmán explota por acusaciones de supuesto abuso

CIUDAD DE MÉXICO.- Enrique Guzmán prefirió retirarse de su propia conferencia de prensa luego de ser cuestionado sobre el supuesto abuso sexual en contra de una menor del que fue acusado hace unas semanas.

El cantante, de 80 años, se encontraba en plena promoción de su concierto "La caravana del Rock & Roll", junto a otras leyendas del rock en español como Angélica María y César Costa, pero todos prefirieron retirarse cuando se le preguntó acerca de las declaraciones del publirrelacionista Emilio Morales, exmánager de Sylvia Pasquel, quien aseguró que existe un video en el que se ve a Guzmán agrediendo a una menor de edad.

"¿Tú tienes conocimiento de esa fotografía? ¿La conoces, la has visto?", cuestionó Guzmán a la reportera que lanzó la pregunta. "Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta", dijo en tono de sarcasmo y visiblemente molesto.