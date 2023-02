Bailan y cantan a su ritmo

La Banda MS, de Sergio Lizárraga, llegó al escenario del Bert Ogden Arena de Edinburg, Texas, presentación con la que inició su gira internacional con un lleno total.

Con esta presentación, el grupo arranca las celebraciones de sus 20 años trayectoria y ofrecieron un gran concierto, en donde tuvieron como invitado especial a Edén Muñoz, quien a las 20:30 horas empezó el show en donde interpretó varios temas como "Si te Pudiera Mentir, "Siempre te Voy a Querer" y "Chale", entre otras.

Alan Ramírez.

La MS subió al escenario en punto de las 21:40 horas y cautivó a los miles de asistentes con un show espectacular, interactivo, dinámico y único con plataformas hidráulicas, 22 personas en en escenario, 14 ingenieros de audio e iluminación y lo más vanguardista en multimedia, contando con tres pantallas gigantes para acercarse al público.

La Banda MS, de Sergio Lizárraga, se ha popularizado en el regional mexicano y ha logrado abrirse camino en la música con sus temas, profesionalismo y espectaculares conciertos.

"Qué Maldición" fue a dueto con Snoop Dogg, a quien hicieron presente con una botarga.

PUROS HITS

La noche del sábado 11 de febrero deleitaron a sus fans con puros éxitos, entre los que podemos mencionar: "Mi Razón De Ser", "Hermosa Experiencia", "No Me Pidas Perdón", "Háblame De Ti", "A Lo Mejor", "Piensalo", "Sólo Con Verte", "Me Vas A Extrañar", "Tengo Que Colgar", "Es Tuyo Mi Amor" , "Las Cosas No Se Hacen Así", "El Color De Tus Ojos", "Tu Postura", "Mejor Me Alejo", "Por Siempre Mi Amor" "Por Mi No Te Detengas", "No Elegí Conocerte", "Cerrando Ciclos", "La Casita", "Ojos Cerrados" , "Hay Que Hacer Dinero" y "Qué Maldición", que hicieron a dueto con Snoop Dogg, entre muchas más.

Fueron más de dos horas de pura banda y donde la MS contó con un coro de casi ocho mil personas que cantaron al unísono cada una de sus melodías.

El cierre fue con algunos temas que ya habían cantado pero complacieron a su público al hacerlo acompañados de un mariachi, lo que puso muy bravía la noche y los sentimientos a flor de piel, sin duda dos décadas les ha dado la posición que tienen actualmente de ser la banda más taquillera del momento.

Edén Muñoz.

MUY SENCILLOS