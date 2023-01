Renueva su visión

Vamos a hablar de relaciones abiertas, vamos a ponerle nombre a que las mujeres no estamos locas cuando tenemos depresión post parto. Hablamos de bulimia, de la infidelidad y del ataque social". Kate del Castillo, Actriz y productora.

Cuando a Kate del Castillo se le pregunta qué papeles aún tiene pendientes por interpretar, ella responde sin dudar: "Me faltan por hacer todos".

Puede que la actriz brille entre las audiencias por ´La Reina del Sur´, pero se siente cansada del tema del narcotráfico, tiene claro que aún le falta explorarse en múltiples facetas frente a las cámaras y su camino para lograrlo será al involucrarse detrás de ellas como productora.

A ROMPER ESTEREOTIPOS

Porque hoy la protagonista de ´La Misma Luna´ ve en su compañía Cholawood Productions una forma de romper estereotipos y salir del tipo de roles en que han querido encasillarla.

"Soy una actriz mexicana viviendo en Estados Unidos desde hace 20 años; he trabajado un montón, pero todos los personajes que se me han ofrecido siguen siendo muy sexualizados. La mujer latina en Hollywood siempre ha sido sexualizada, y nosotros como actores tenemos que decir no cuando se hace por hacer", afirmó la actriz en entrevista.

DE ESTRENO

Kate estrena "Volver a Caer", en ViX+ una adaptación de la novela "Anna Karenina" del escritor ruso León Tolstói, donde la hija de Eric del Castillo da vida a Anna.

"Ojalá mi productora con esto se dé a conocer y podamos hacer más historias como ésta", compartió Del Castillo.

Del Castillo busca enaltecer a México con sus proyectos y demostrar que en el país se hacen producciones de calidad, y queda manifestado en su nueva serie, "Volver a Caer".