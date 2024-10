Amaré a Liam por el resto de mi vida.- Kate Cassidy

Kate Cassidy, novia de Liam Payne, agradeció el apoyo recibido tras la devastadora muerte del cantante, quien falleció el pasado miércoles tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires.

"Gracias por todas las palabras amables y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada de lo que he vivido estos últimos días me ha parecido real", escribió en redes sociales.

La modelo, quien comenzó su relación con Payne en octubre de 2022, también pidió espacio para lidiar con su duelo en privado.

"Pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para afrontar esto en privado", agregó.

Cassidy continuó su mensaje refiriéndose a Payne con mucho cariño.

"Liam, mi ángel. Eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Seguiré amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam", finalizó.

La pareja había viajado a Buenos Aires a principios de octubre para asistir al concierto de Niall Horan, ex compañero de Payne en One Direction, y originalmente planeaban quedarse solo cinco días. Sin embargo, decidieron prolongar su estancia a dos semanas.

"Se suponía que estaríamos allí durante unos cinco días, pero se convirtieron en dos semanas, y pensé: necesito volver a casa", dijo Cassidy, anteriormente.

Kate regresó a Reino Unido el 14 de octubre, solo dos días antes de la tragedia, mientras que Payne optó por quedarse en Argentina.

Horas antes de su muerte, Payne compartió en su cuenta de Snapchat fotos y videos, en los que describía estar teniendo un "día encantador" mientras disfrutaba de tiempo con Cassidy.

La pareja parecía estar disfrutando de su tiempo juntos en Sudamérica, antes de que el destino tomara un giro trágico.