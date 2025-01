Ya no quiere dramas

Por: Agencia Reforma

Enero 17, 2025 -

Después de incursionar en la comedia con pequeños papeles, como en la película ¡Qué Viaje Con Papá! junto a Rob Schneider, a Karyme Lozano le gustaría "dejar de llorar" en las telenovelas y que la tomen más en cuenta para otros proyectos.

"Tengo muchas ganas de hacer comedia, pero no me llaman para hacerla. Estoy cansada de hacer melodramas; agradezco que a los productores y al público le guste mi trabajo, pero no me toman en cuenta para esas otras cosas".

ESO LE CANSA

"Yo lloro de corazón en las telenovelas y siempre me quedo con esa nostalgia aunque esté feliz y eso me cuesta mucho, me canso", dijo Lozano en entrevista.

Protagonista de melodramas como "Niña Amada Mía" y "Tres Mujeres", la actriz de 46 años quiere este año enfocarse en su faceta como productora y directora tras debutar detrás de la cámara con el cortometraje "Amor Verdadero".

"Tengo ganas de dirigir más cosas, pero quiero producir porque para mí era muy importante crear mi propio contenido, de ése que lleve un mensaje, porque ahora siento que el mundo está de cabeza y hay muchas noticias malas.

Como productora y escritora siento este compromiso de crear cosas que lleven esperanza, luz y mensajes alegres", resaltó.

LA FAMILIA, SU PRIORIDAD

Puso como ejemplo el documental que produjo en 2023, "Guadalupe: Madre de la Humanidad".

"Es una película que ya se presentó dos veces en el cine. El año pasado estuvo casi dos meses en cartelera y este año se volvió a poner y fue muy bien recibida; son esos los proyectos que valen la pena", contó.

Aunque asegura que pone a su familia como prioridad, Lozano detalló que hoy, a la par de grabar la telenovela de "Me Atrevo a Amarte", producida por Salvador Mejía, ya se encuentra trabajando en el guion de una película y un programa de televisión que conducirá.

"Regresé apenas hace dos años y medio a México y no he parado de trabajar. Ya llevo cuatro telenovelas, pero mi prioridad siempre es mi familia; entonces, trato de equilibrar, enfocarme y darle tiempo de calidad.

Tengo dos proyectos en los que trabajo, están en preproducción, pero me lo llevo con calma", aseguró.