Polémico caso da un nuevo giro

El polémico caso entre Justin Baldoni y Blake Lively acaba de dar un nuevo giro, luego de que se filtrara un audio de seis minutos en donde el actor y director le pide disculpas a su coprotagonista del filme "Romper el Círculo".

De acuerdo con el Daily Mail, en la nota de voz Baldoni aparentemente se disculpa con Lively por un desacuerdo que tuvieron mientras filmaban la escena de la azotea, citada en la demanda de la actriz el pasado 20 de diciembre.

"Estoy lejos de ser perfecto. Soy un hombre con defectos, como puede atestiguar mi esposa", dice Baldoni en la nota de voz, difundida por el medio británico.

LO LAMENTA

"Y voy a cagarla, voy a decir algo incorrecto, voy a meter la pata. Probablemente te voy a hacer enojar, pero siempre me disculparé y encontraré el camino de regreso a la normalidad. Eso es algo que puedo asegurarte. Lamento haberte hecho sentir así".

Y aunque el audio no está fechado, se sugiere que es de la primavera de 2023, cuando la película estaba en preproducción. En la nota de voz se puede escuchar a Baldoni disculpándose por llamar a Lively a las 2 de la madrugada.

El actor, que demandó a Lively y a su esposo Ryan Reynolds por 400 millones de dólares el 16 de enero, después de que ella lo denunciara por acoso sexual, habla en el audio sobre los problemas de reescritura del guión y dicha escena antes nombrada.

"Creo que tú y yo hemos estado tratando de construir una relación, lo cual creo que hemos logrado con éxito. Quiero decir, aquí estamos, hablando así, yo en mi teléfono a las dos de la mañana, pero principalmente a través de mensajes de texto y notas de voz.

Y seré honesto contigo, esa no es mi mayor fortaleza. Me encanta estar con gente y estar en el espacio de alguien y estar cara a cara, y siento que ahí es donde destacó y definitivamente me quedo corto a veces en nuestros intercambios de mensajes de texto y notas de voz. Hay mucho que comunicar y hay tantas cosas sucediendo y mucho que decir. Simplemente estoy deseando pasar tiempo juntos y creo que eso realmente va a ayudar mucho a nuestra química, que creo que está ahí, ha estado ahí desde el principio".

En el mensaje de voz, Baldoni vuelve a pedirle disculpas a Lively por su experiencia con él y otros cineastas que no la tomaron en cuenta a la hora de considerar decisiones importantes en sus películas.