Actuará Gael García junto a Nicole Kidman

GUADALAJARA, Jalisco

Kidman producirá el proyecto junto con Per Saari a través de su firma Blossom Films, que tiene una larga relación con Amazon, y recientemente se unió para Things I Know to Be True, una adaptación de la obra premiada de Andrew Bovell, y la próxima serie dramática Expats.

La actriz protagonizó Being the Ricardos de Amazon como Lucille Ball, un papel que le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, un Globo de Oro a la Mejor Actriz - Drama y una nominación al SAG.

Bernal volverá a formar equipo con Amazon después de su papel en Cassandro, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance con críticas positivas.

Otro proyecto en puerta para el actor mexicano es la serie de Hulu La Máquina, en la que compartirá créditos con Eiza González y Diego Luna.

Por el momento, no se ha revelado más información sobre el filme Holland, Michigan, cuyo guion es de Andrew Sodroski (Manhunt: Unabomber, American Blood).