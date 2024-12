Será agridulce su Navidad

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 -

Para el actor Julián Gil las épocas decembrinas tienen un sabor agridulce, pues a pesar de que pasará las fiestas junto a sus seres queridos, la ausencia de su hijo Matías, de siete años, le rompe el corazón.

El pequeño es fruto de la relación que sostuvo hace tiempo con la actriz Marjorie de Sousa; sin embargo, la relación con él ha sido nula, pues tras un largo proceso legal perdió la custodia y los derechos sobre el niño.

"No hay nada más doloroso que no poder estar con tu hijo, sobre todo cuando sabes que lo que más necesita es la presencia de su padre. Es un sentimiento de impotencia, de frustración, pero también de esperanza. Espero que algún día podamos reencontrarnos y que todo esto termine", confesó el actor durante un encuentro con la prensa tras la develación de placa de la obra "La lista de Santa".

OLA DE CRÍTICAS

Uno de los temas por los que fue cuestionado fue la reciente fotografía que Marjorie publicó en sus redes sociales, y en la que aparece Matías junto al cantante Peso Pluma.

Aunque la postal generó una ola de críticas en contra de la actriz, Gil aseguró que, para él, este tipo de publicaciones le dan cierto alivio, pues no sólo puede ver lo mucho que ha crecido su hijo; sino que le muestran en cariño y apoyo del público.

"A mí esas publicaciones me encantan. Cada vez que publica algo, en realidad me juega a favor, porque los comentarios de la gente son muy claros. Yo no suelo comentar nada, el público reacciona por mí. La gente sabe la verdad, y eso me da tranquilidad", agregó.

OBSTÁCULOS

A pesar de los obstáculos legales y personales que enfrenta, Julián no pierde la esperanza de poder compartir su verdad con Matías en el futuro.

"En su momento él tendrá una conversación conmigo y sabrá toda la verdad, mi verdad", aseguró el actor, convencido de que su hijo está creciendo con una versión diferente de los hechos.

Julián también mostró su disposición para aceptar cualquier condición que Marjorie le imponga con tal de poder reconectar con su hijo. "Estoy dispuesto a aceptar cualquier condición que ella ponga. Ya lo he dicho antes, estoy listo para hacerlo", concluyó el actor.