Ahora será actor

El cantante colombiano, Juanes, debutará en el mundo cinematográfico con la cinta “Pimpinero”, donde interpreta al hermano mayor de los actores mexicanos, Alejandro Speitzer y Alberto Guerra.

La cinta es dirigida por Andrés Báiz y se presentó recientemente en el Festival Internacional de Cine de Toronto, y en ella Juanes interpreta a Moisés, uno de tres hermanos que se ve involucrado en el tráfico ilegal de gasolina en la frontera de Venezuela con Colombia.

“La idea nace porque a Andy (director) se le ocurrió un día llamarme a proponerme un personaje para la película que él estaba haciendo, obviamente yo soy muy fan del trabajo de Andy, siempre lo he seguido, desde sus películas hasta hoy, y no lo podía creer”, contó Juanes, de 52 años, sencillo y muy amable entrevistado a su paso por el Festival de Toronto.

“Cuando hablé con él, le decía: ‘¿Estás seguro?’, y me dice, ‘sí, hagamos el casting a ver qué pasa’. Hicimos este casting y aparecí aquí, es como un milagro diría yo, de alguna manera. Estar en un proyecto así, estoy muy honrado y feliz, pero todo fue idea de Andy”.

El cantante que inició su carrera musical a los 15 años en la banda de rock Ekhymosis, para luego lanzarse de solista en el 2000 con el disco Fíjate Bien, compartió cómo se preparó para su interpretar a su personaje.

“Al principio Andy me puso un coach, una gran amiga nuestra que se llama Carolina Gómez, una actriz colombiana, y con ella repasamos las escenas como durante cuatro semanas. Íbamos una por una, ella me iba explicando, porque yo la verdad nunca había actuado, aunque me gusta mucho el cine y lo aprecio”, expresó Juanes, creador de hits como “A Dios le Pido” y “La Camisa Negra”.