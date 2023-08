Vuelve a rugir

Monterrey, N.L.

Le dieron pocas esperanzas de volver a cantar después del doble trasplante de pulmón al que se sometió en el 2017; sin embargo, los pronósticos fallaron, y a sus 80 años, José Luis Rodríguez "El Puma" recuperó las fuerzas para volver a "rugir" en un escenario.

A MONTERREY

Apoyado de sus éxitos de antaño como "Por si Volvieras", "Culpable Soy Yo", "Dueño de Nada" y "Agárrense de las Manos", el cantante venezolano está listo para volver a pisar tierras regias y cantarle a su público desde el escenario del Auditorio Pabellón M el sábado 16 de septiembre.

Aunque trae un tema nuevo, "Amores Que Engañan", de la serie del mismo nombre de la cadena de cable Lifetime, El Puma dijo que él como José Luis Perales y el mismo Luis Miguel, no necesita lanzar canciones inéditas porque el público lo quiere escuchar con sus éxitos.

"Yo no tengo contrato discográfico, estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera con Dios, aunque sí espero nuevas oportunidades y si se presenta alguna colaboración, pues la voy a hacer, pero no estoy apresurado por grabar, prefiero escoger realmente buenas canciones porque ya con mi repertorio tratar de imponer otra canción es muy difícil, muy complicado", señaló el cantante.

55 AÑOS DE TRAYECTORIA

Con 55 años de carrera y 80 de vida, muchas veces ha sido cuestionado sobre lo que le falta por hacer y su respuesta es siempre la misma: le falta por hacer todo.

"Estoy empezando todo de nuevo, de cero. Yo me siento bien, la cosa es pararme", bromeó El Puma.

Su show, añadió, está plagado de sus hits, esos que el público realmente quiere escuchar, para nada está buscando agregar algo nuevo.

"De eso se trata el show de El Puma, de canciones bonitas, hermosas, románticas, algunas rítmicas, de luces, sonidos y palabras", adelantó.

DOCUSERIE

Con un montón de anécdotas, buenas y malas, que ha vivido a lo largo de sus 80 años, El Puma anunció que prepara una docuserie donde aseguró que hablará de todo lo que el público no sabe de él.

"Es un recuento de mi vida, de lo que no he dicho, que me las he guardado, cosas privadas. A lo mejor le puede servir a la gente porque hay verdades que no se han dicho todavía. Hablaré absolutamente todo, en lo personal y lo público. Yo soy un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con uno", expresó.